えひめ丸事故から２５年＝９人の冥福祈る―愛媛

米ハワイ・オアフ島沖で２００１年２月、愛媛県立宇和島水産高校（宇和島市）の実習船「えひめ丸」が米原子力潜水艦に衝突され、生徒ら９人が死亡した事故から１０日で２５年を迎えた。同校では遺族や在校生、教員ら約２６０人が参列して追悼式が開かれ、犠牲者の冥福を祈った。

事故発生時刻の午前８時４３分（日本時間）に合わせ、えひめ丸から引き揚げられた鐘を犠牲者の人数と同じ９回鳴らし、参列者が黙とうをささげた。川野光正校長は「志半ばで未来を奪われた方々の無念さを思うと、悲しみが込み上げてくる」とあいさつ。生徒に向けて「命の尊さや平和のありがたみを忘れないでほしい」と語った。

式典後、生徒会長で水産増殖科２年の山下遼大さん（１７）は「二度と起きてはならない事故。風化させないよう、後輩に引き継いで生徒全員が事故について知ることが大切だと思う」と話した。

ハワイでも例年、同時刻に追悼式が行われていたが、悪天候のため屋外での公式行事は中止されたという。

えひめ丸事故の追悼式で献花する愛媛県立宇和島水産高校の生徒＝１０日午前、同県宇和島市

