特別国会、１８日召集＝第２次高市内閣発足へ―次期改造で維新入閣

政府は１０日、衆院選を受けた特別国会を１８日に召集する方針を固め、与党に伝えた。これを受け、自民党の梶山弘志国対委員長は、中道改革連合の笠浩史、中川康洋両共同国対委員長と国会内で会談し、政府方針を説明。召集日の臨時閣議で現内閣が総辞職し、衆参両院の首相指名選挙を経て、第２次高市内閣が発足する。

一方、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は１０日、府庁で記者団に対し、高市早苗首相（自民総裁）から閣僚を出すよう要請され、応じる意向を伝えたことを明らかにした。第２次内閣の改造時が念頭にあるとみられる。

吉村氏によると、首相が９日夜に電話で「次の内閣改造の時にはぜひ閣内に入ってほしい」と打診。「閣内に入るべきだと考えている」と回答した。具体的な時期やポストへの言及はなかったという。

吉村氏は「国会で既に責任と仕事は共有している。内閣でも共有し、高市政権のアクセル役になるべきだと考えた」と記者団に強調。近く開催予定の党常任役員会に諮り、最終判断する。

特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間。通常国会と同じ期間を確保する。２０日に首相の施政方針演説など政府４演説を実施。これに対する衆参の各党代表質問の終了後、２０２６年度予算案の審議に入る見通しだ。

衆院選の影響で、２６年度予算案の審議はずれ込んでおり、年度内成立が難しい状況。政府は暫定予算案を編成して対応する考えだ。

