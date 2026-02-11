高梨、こん身の飛躍＝４年前の悪夢、断ち切る銅―ジャンプ〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

泣くのは我慢していた。でも、迎えてくれたチームメートの笑顔を見ると、あふれ出るものを抑え切れなかった。ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で、女子の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が銅メダル獲得に貢献。８年前に個人で取った銅以来の五輪メダルを首から下げ、「このメダルの方が重みを感じる。平昌とは比べものにならないくらい、オリンピックっていいなって思えた」とかみしめるように言った。

３番手を任され、１回目に９６．５メートル、２回目も９７メートルを飛んだ。各国の女子エース格がそろう中、それぞれ３位、４位の得点で役割を十二分に果たした。

１３位に沈んだ７日の個人ノーマルヒルの後、日本の金城芳樹コーチ（３１）から混合団体メンバー選出を伝えられたが、すぐに「出る」とは言えなかった。「本当に私でいいんですか？」。頭の中には４年前の苦い記憶が駆け巡っていた。

２０２２年の北京五輪混合団体。１番手を務め、１回目にスーツ規定違反で失格となりチームは４位に終わった。目の前が真っ暗になった。号泣しながら飛んだ２回目の記憶もない。試合後には自身のＳＮＳに、謝罪の言葉を投稿した。現役引退を考え、自宅にこもる日々。それでも、ジャンプを嫌いにはなれなかった。ファンからの温かいメッセージに背中を押され、もう一度立ち上がると決心した。

約１カ月の休養を経て迎えたワールドカップ（Ｗ杯）は、当日の朝まで迷いながら出場して優勝した。表彰台で「君が代」を聞くと、ある感情が芽生えたのに気付いた。「やめることで責任が取れると思っていたが、勘違いだったのかもしれない」。次の４年間で、支えてくれた人たちへの恩返しを形にすると決めた。

逃げないと誓ったからこそ、再び混合団体の舞台に立てた。「積み上げてきたものをここで出せないと、もう私の競技人生は終わり」。悲壮な決意を胸に、こん身の飛躍を披露した。

「償いの場」とした大舞台で欲しかった勲章を手にした。「あの時の自分は最低だったと思うけど、新しいスタートが切れたような感覚になれた」。やり切った顔は晴れやかだった。

ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得し、涙する高梨沙羅（右）＝１０日、プレダッツォ

ノルディックスキー・ジャンプ混合団体、高梨沙羅の２回目の飛躍＝１０日、プレダッツォ

ノルディックスキー・ジャンプ混合団体、２回目の飛躍を終えた高梨沙羅＝１０日、プレダッツォ

