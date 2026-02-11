中道代表選、小川・階氏が出馬表明＝１３日投開票、推薦人不要に

Newsfrom Japan

中道改革連合は１１日、党本部で議員総会を開き、１３日に新代表を選出する日程を決めた。これを受け、立憲民主党出身の小川淳也氏（５４）＝香川１区＝と階猛氏（５９）＝岩手１区＝は記者団に、代表選へ出馬する意向を表明した。

代表選は１２日に告示。執行部は当初、立候補に１０人の推薦人が必要としていたが、総会で「多すぎる」との意見が出て不要になった。１３日に改めて議員総会を開き、党所属国会議員４９人の投票で新代表を選ぶ。

立民元幹事長の小川氏は「一番厳しく過酷な時こそ、火中の栗は自ら拾いたい」と強調。原発や安全保障などの基本政策について「党の考え方をより具体的なものにしたい」と述べた。

元総務政務官の階氏は「党の方向性自体は間違っていないが、準備が不十分だった」と指摘。「これから基礎をしっかりつくり直し、国会で存在感を示し、国民の支持が集まるよう全力を尽くしたい」と語った。

一方、党内に推す声のあった立民元代表の泉健太氏は記者団に、不出馬の意向を明らかにした。

野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表は１１日の総会で、衆院選惨敗の責任を取って辞任する考えを重ねて示した。野田氏は「痛恨の極みであり、何万回頭を下げてもわびようがない」と陳謝した。

中道改革連合の小川淳也氏（写真左）と階猛氏

