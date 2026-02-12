階、小川氏が一騎打ち＝中道新代表、１３日選出

Newsfrom Japan

中道改革連合は１３日、党本部で議員総会を開き代表選の投開票を行う。代表選は１２日に告示され、いずれも立憲民主党出身で元総務政務官の階猛氏（５９）と、元立民幹事長の小川淳也氏（５４）が立候補を届け出た。衆院選で公明党出身者が比例代表で優遇され立民系が不満を募らせており、党の存続が危ぶまれる中で再生の道筋をどう描くかが最大の争点だ。

新代表の任期は２０２７年３月末まで。特別国会の召集を１８日に控えるため、代表選は党所属国会議員４９人の投票のみで行う。公明系が２８人と過半数を占めるが、立民系の反発も考慮して擁立は見送った。

階、小川両氏は１２日、党本部で共同記者会見に臨んだ。階氏は「国民を安心と安定、安全な未来に導く政治のセンターラインをつくり上げたい」と強調。論点となる公明系の比例優遇に関しては、「原則として平等であるべきだ。特段の例外はよく議論して進め、それができれば参院議員、地方議員との融和も進む」との認識を示した。

小川氏は「野党第１党として将来あるべき社会像を示す」としつつ、「全力を挙げて党内融和を進める。党代表として意識統合を図りたい」と述べた。比例については「出身母体にかかわらず全ての人が対等で平等だ」と語った。

中道改革連合の代表選に立候補した階猛氏（右）と小川淳也氏＝１２日、東京都千代田区

中道改革連合の代表選に立候補し、記者会見する階猛氏＝１２日午前、東京都千代田区

中道改革連合の代表選に立候補し、記者会見する小川淳也氏＝１２日午前、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]