チョコ高騰、６７％「行動に影響」＝低価格選択や購入数減―１４日バレンタイン・調査会社

１４日はバレンタインデー。物価高やカカオ豆価格の高止まりが続く中、チョコを用意する女性の６７．５％が値上がりで行動に何らかの影響があると答えたことが１２日、調査会社インテージ（東京都千代田区）の調べで分かった。低価格帯のチョコを選んだり、買う個数を減らしたりするといった回答が目立った。

調査は１月中旬、同社のアンケートモニターに登録している全国の１５～７９歳を対象に実施。女性約２５００人から有効回答を得た。

チョコを渡す予定がないと答えたのは４２．８％で、同社が昨年行った同様の調査より４．０ポイント増えた。渡す相手としては家族や自分が多く、平均予算は昨年比３６９円増の４９４３円。予算が増えた人に理由を複数回答で聞くと、「チョコの値上がり」（６３．６％）や「物価高・円安」（３９．８％）が多かった。

チョコを用意すると答えた女性約１４５０人に値上がりが行動に与える影響を複数回答で聞くと、「価格帯が低いチョコを買う」がトップの３３．７％だった。以下、「買う個数を減らす」（２４．６％）、「安く買える購入先で買う」（１８．９％）が続いた。

他には「他のお菓子・スイーツを買う」（７．９％）や「自分チョコを減らす／やめる」（７．７％）も目立った。「チョコの用意をやめる」（５．８％）や「手作りチョコにする」（３．１％）などの回答もあり、何らかの影響があると答えた人は全体で計６７．５％に上った。

同社の担当者は「昨年のバレンタインでも、物価高やカカオ豆の値上がりが女性の行動に強く影響していた。今年の調査は、チョコ価格の高騰が行動に一層色濃く影響する結果となった」と分析している。

松屋銀座のバレンタイン催事場でチョコを買い求める人たち＝４日、東京都中央区

