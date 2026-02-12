日大三野球部員２人書類送検＝女子生徒のわいせつ動画拡散容疑―警視庁

Newsfrom Japan

女子生徒にわいせつな動画を送信させたなどとして、警視庁少年育成課は１２日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造、提供）容疑で、日本大学第三高校（東京都町田市）の硬式野球部員２人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。

同校は昨年夏の甲子園で準優勝したが、大会前後に部内でわいせつ動画が拡散されたとみられる。

捜査関係者によると、男子部員（１７）は昨年３～４月、知人の女子生徒（１５）にわいせつな動画と画像計３本を送信させるなどした疑い。もう１人の男子部員（１６）は同４～１０月、このうち動画１本を受け取り、別の生徒に転送した疑いが持たれている。

動画は部内でＬＩＮＥなどを通じて数十人に拡散された可能性がある。部員十数人が関与したとみられ、同課が調べている。送検された部員２人は任意の調べに「やってはいけないことをやってしまった」「軽率な行動だったと深く反省している」などと話しているという。

昨年１０月、女子生徒の保護者が警視庁に「娘のわいせつな動画が拡散しているようで心配だ」と相談し、発覚した。

同校野球部は春夏通じて甲子園に計４０回出場した強豪校。夏は２００１年と１１年に、春は１９７１年に優勝している。同校は取材に「関係者や生徒のプライバシーがあるため、コメントは控える」とした。

警視庁本部＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]