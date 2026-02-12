刑法犯４年連続増、コロナ前超え＝詐欺被害最悪、３２４１億円に―２０２５年犯罪情勢・警察庁

Newsfrom Japan

警察庁は１２日、２０２５年の犯罪情勢統計を公表した。刑法犯認知件数は前年比４．９％増の７７万４１４２件で、４年連続で増加。新型コロナウイルス感染拡大前の１９年を上回った。特に匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）が関与する特殊詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の増加が著しく、被害額は前年の約１．６倍の計約３２４１億円と過去最悪を大幅に更新した。

同庁の楠芳伸長官は同日の定例記者会見で「これまでの延長線ではない新たな対策が不可欠だ」と述べ、仮装身分捜査の積極的な実施や架空名義口座捜査の早期導入などを図るとした。赤間二郎国家公安委員長も「厳しい状況で、国民の体感治安に悪影響を与えている」とした上で、「トクリュウの戦略的な取り締まりを進め、世界一安全な日本を実現したい」と決意を述べた。

刑法犯認知件数は０２年をピークに減少が続いたが、２１年に底を打ち、増加に転じた。増加はコロナ対策の行動制限緩和も影響したとされてきたが、コロナ前の件数を３．４％上回ったことで、治安の悪化基調が鮮明になった。警察庁は「犯罪情勢は厳しい状況」と分析した。

１９年との比較では、詐欺などの知能犯、盗撮や不同意わいせつなどの風俗犯が２倍以上に増え、凶悪犯も約１．５倍になった。窃盗は３．５％減とコロナ前の水準には達していないものの、２２年から４年連続で増加している。

２５年の特殊詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知件数は計４万２９００件で、被害額と共に過去最多。トクリュウの資金獲得につながる犯罪の検挙数は２０７３人増の１万２１７８人だった。逮捕者は詐欺や薬物の実行犯が大半で、警察当局が狙う組織の中核的人物はごく一部だった。

警察庁＝東京都千代田区

