日産、６５００億円の赤字に＝２年連続、リストラ費用計上―米関税・販売不振響く・２６年３月期

日産自動車は１２日、２０２６年３月期の連結純損益が６５００億円の赤字になる見通しだと発表した。前期の６７０８億円に続き、２年連続で大幅な赤字に陥る。工場閉鎖などに伴う巨額のリストラ費用が響く。トランプ米政権が発動した高関税による負担が営業損益ベースで２７５０億円に上ると見込むほか、国内や欧州での販売不振も収益を圧迫する。世界販売台数見通しは３２０万台へ５万台引き下げた。

通期の純損益見通しはこれまで示していなかった。記者会見したイバン・エスピノーサ社長は、リストラが順調に進んでいると説明した上で、「回復の道筋は付いてきた。実力は上がっている」と述べた。今後、追加のリストラ策を打ち出す可能性を示唆したが、詳細は明らかにしなかった。

ホンダとの協議については、「米国での協業に議論が集中している。互いに助け合える可能性がある」と説明した。ただ、資本提携は「具体的な話をしていない」と述べた。

一方、本業の収支を示す営業損益の予想は６００億円の赤字（従来予想は２７５０億円の赤字）、売上高は１１兆９０００億円（同１１兆７０００億円）にそれぞれ上方修正した。昨年５月に公表した人員２万人と国内外７工場の削減を柱とするリストラ策に沿って１６００億円の固定費削減を決定。これが営業赤字の縮小につながったという。研究開発費も大幅に削減する。

販売不振からは抜け出せていない。通期の国内販売見通しは前期比８．９％減に引き下げ、欧州も６．０％減を見込んだ。中国は新型車の売れ行きが好調で従来の想定からマイナス幅が縮小したものの、前期比で６．３％減少する見通し。北米もほぼ横ばいにとどまる。世界生産台数は２９０万台と、従来予想から１０万台下方修正した。

同時発表した２５年４～１２月期連結決算は、純損益が２５０２億円の赤字（前年同期は５１億円の黒字）だった。売上高は前年同期比６．２％減の８兆５７７９億円、営業損益は１０１億円の赤字（同６４０億円の黒字）だった。

決算発表記者会見を終え、厳しい表情を見せる日産自動車のイバン・エスピノーサ社長＝１２日午後、横浜市西区

決算発表記者会見で発言する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長＝１２日午後、横浜市西区

