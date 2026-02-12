【動画】フォルクスワーゲン、ＩＤ．Ｂｕｚｚ試乗＝ＪＡＩＡ試乗会
日本自動車輸入組合（ＪＡＩＡ）が神奈川県大磯町で毎年開催している試乗会に２月３、４日に参加した。今回は１４社から６２台が出展。昨年の自動車賞に選ばれたモデルなどを試乗した。
２台目としてハンドルを握ったのは、日本カー・オブ・ザ・イヤーでインポートカー・オブ・ザ・イヤーを受賞したフォルクスワーゲンの電動ミニバン「ＩＤ．Ｂｕｚｚ」。今回は、７人が乗車できる「プロ・ロング・ホイールベース」をドライブした。
モーターの最高出力は２８６馬力、最大トルクは５６０Ｎｍ。一充電走行距離は５５４キロに達する。車内は広い居住空間が確保され、大きなパノラマルーフが解放感を演出。荷室は最大で２４６９リットルと大容量だ。
車重は２７２０キロあるが走りが軽やか。低重心の設計で、カーブでも走行は安定している。ボディサイズは大きいが、フォルムが四角い形状で確認しやすく楽に駐車できる。
価格は９９７万９０００円（税込み）。全長が２５０ミリ短い６人乗りのプロは８８８万９０００円（税込み）から。【時事通信社】
