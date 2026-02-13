ペイペイ、米ナスダック上場へ＝３月にも、時価総額３兆円超

Newsfrom Japan

ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は１３日、傘下のスマートフォン決済大手ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）を米ナスダック市場に上場させると発表した。株式公開計画を投資家に説明する書類を米当局に提出した。早ければ３月にも上場する。時価総額は３兆円を超えるとみられる。

ペイペイは１２日、米クレジットカード大手ビザとの提携を発表しており、米国を中心に海外でのサービス展開を目指す。ペイペイにはＳＢＧの国内通信子会社ソフトバンクとＬＩＮＥヤフーが計６６％、ＳＢＧ傘下の投資ファンドが３４％を出資しており、上場時にＳＢＧが主体になり１０％程度の保有株を売り出す。

米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出された書類によると、株式の公開価格や資金調達の目標額は明らかにしていない。今後、機関投資家の需要を探った上で、最終決定する方針だ。米上場に合わせて日本国内での売り出しも計画しており、１３日に有価証券届出書を関東財務局に提出した。

スマートフォン決済大手ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）のロゴマーク

