日系企業の米州進出速報

Newsfrom Japan

〔企業公表ベース〕

【北米】

〔米国〕

▼JTB、コロラド州のイベント会社を買収

株式会社JTB（東京都品川区）

概要＝現地法人 JTB Americasグループ傘下の MC&A が、Imprint Events Group（米コロラド州デンバー）の持ち分を譲り受ける。

▼住友林業、カリフォルニア州の戸建て住宅会社を子会社化

住友林業株式会社（東京都千代田区）

概要＝100％子会社 Sumitomo Forestry America, Inc. がその子会社を通じて、米国で戸建て住宅事業を展開する Tri Pointe Homes, Inc.（TPH）の株式100％を取得し連結子会社化する。TPH と Tri Pointe Homes IE-SD, Inc は住友林業の特定子会社となる見込み〔下記(3)(4)は特定子会社には該当しないものの、上場規程に基づく開示基準に該当するその他子会社〕。

社名(1)＝Tri Pointe Homes, Inc.

所在地＝940 Southwood Blvd, Suite 200, Incline Village, NV 89451 3161 Michelson Drive, Suite 1500, Irvine, CA 92612

代表者＝Douglas F. Bauer CEO

事業内容＝米国での戸建て住宅の建築・販売とその関連事業

大株主＝BlackRock, Inc. 18.4％、The Vanguard Group, Inc. 10.8％、FMR LLC 8.3％、Dimensional Fund Advisors LP 7.1％、State Street Corporation 5.5％

社名(2)＝Tri Pointe Homes IE-SD, Inc.

所在地＝(1)と同じ

代表者＝Thomas J. Mitchell President

事業内容＝カリフォルニア州インランド・エンパイアとサンディエゴでの住宅建設事業

大株主＝Tri Pointe Holdings, Inc. 100％

社名(3)＝Tri Pointe Homes Texas, Inc.

所在地＝(1)と同じ

代表者＝Glenn J. Keeler CEO

事業内容＝テキサス州での住宅建設事業

大株主＝Tri Pointe Holdings, Inc. 100％

社名(4)＝Tri Pointe Homes Holdings, Inc.

所在地＝(1)と同じ

代表者＝Thomas J. Mitchell President and COO

事業内容＝Tri Pointeグループの事業運営

取得価額＝約42億8100万ドル（アドバイザリー費用等を含む）

異動後の所有株式数＝8759万1999株（議決権所有割合100％）（異動前0％）

買収実行日＝2026年第2四半期（予定）

▼中外鉱業、ハワイに子会社設立

中外鉱業株式会社（東京都千代田区）

社名＝CHUGAI HAWAII LLC

所在地＝1441 KAPIOLANI BLVD., SUITE910, HONOLULU, HI96814, USA

代表者＝内倉剛 代表取締役

事業内容＝不動産事業

資本金＝10万ドル（設立時）、242万2000ドル（増資後）

大株主＝中外鉱業100％

設立＝2025年11月5日

▼Kaizen Platform、カリフォルニア州の子会社の全事業休止

株式会社Kaizen Platform（東京都港区）

社名＝Kaizen Platform USA, Inc.

所在地＝米カリフォルニア州

事業内容＝米国での動画制作を中心としたプロフェッショナルソリューションの展開

事業休止日＝2026年3月31日

理由＝米国事業の人的リソースと顧客契約の一部を、Septeni America 社へ移管した。移管後もグループの事業ポートフォリオ最適化について慎重に検討したが、今後の米国での事業拡大や収益性向上の不確実性は高いと判断し、休止することとした。

▼キッズウェル・バイオ、英アドバイザリー会社と新会社設立

キッズウェル・バイオ株式会社（東京都中央区）

概要＝完全子会社 S-Quatre が独自開発した乳歯歯髄幹細胞製品「SQ-SHED」の海外での臨床開発を推進するため、ヘルスケア分野に特化した戦略・財務アドバイザリーサービスなどをグローバルに展開する英 Treehill Partners と、乳歯歯髄幹細胞製品の臨床開発推進を目的に、米国に新会社を共同設立することで基本合意した。新会社（仮称＝Kidswell USA）の正式名称、所在地、設立年月日などの詳細は現時点で未定。

▼ツバキ・ナカシマ、米連結子会社の遊休地を譲渡

株式会社ツバキ・ナカシマ（大阪市）

社名＝TN GEORGIA, INC.

所在地＝2200 Pendley Road, Cumming, GA 30041, USA

代表者＝菅原美雄 Director

事業内容＝プレシジョン・コンポーネントビジネス

譲渡資産＝土地（遊休地）19エーカー（約7万6890平方メートル）

譲渡資産所在地＝米ジョージア州フォーサイス郡カミング

譲渡価額＝700万ドル

物件引渡日＝2026年2月中（予定）

理由＝経営資源の有効活用と資産効率向上のため。

▼コマツ、リマニュファクチャリング事業を買収

株式会社小松製作所（東京都港区）

概要＝100％子会社コマツアメリカを通じて、SRC of Lexington, Inc. の建設・鉱山機械用コンポーネント・部品のリマニュファクチャリング事業を買収することを決定した。クロージングに必要なすべての手続きの完了などを条件とし、2026年2月末までに買収を完了する。

社名＝SRC of Lexington, Inc

所在地＝米ケンタッキー州レキシントン

代表者＝Rob Shear

事業内容＝建設・鉱山機械用コンポーネントとコンポーネント部品の生産・販売

▼児玉化学、連結子会社がオハイオ州の工業用地譲渡

児玉化学工業株式会社（東京都千代田区）

概要＝連結子会社 YSK CORPORATION（米オハイオ州）の保有する土地を譲渡する。

譲渡資産＝工業用地（総面積約7万7700平方メートル）

所在地＝米オハイオ州

譲渡先＝非開示（米国の事業法人）

譲渡益＝約270万ドル

理由＝経営資源の有効活用と財務体質の強化を図るため。

▼三井物産、化学品事業子会社を解散

三井物産株式会社（東京都千代田区）

社名＝MBWA Investment LLC

所在地＝Delaware, U.S.A.

代表者＝竹腰将行 代表取締役社長

事業内容＝二塩化エチレン（EDC）・カセイソーダの調達、クロールアルカリ関連事業会社 Blue Water Alliance JV LLP（Olin Corporation子会社51％、MBWA 49％）への投資

大株主＝三井物産100％

清算結了＝関連当局の承認など必要な手続きをもって完了予定

理由＝事業環境の変化を踏まえ、三井物産と Olin で経営戦略の見直しを行った結果、Blue Water Alliance の解散・清算を両社で決定。これに伴い、MBWA も解散・清算する。

▼みずほリース、ニュージャージー州の投資運用会社を持ち分法適用関連会社化

みずほリース株式会社（東京都港区）

概要＝みずほリースおよび完全子会社エムエル・エステートと Star Asia Group LLC（スターアジア）との間で、スターアジアの持ち分の取得に関する「Purchase Agreement」と業務提携内容を含めた持ち分者間契約書「AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT」を締結することを決議した。また、みずほリースは、エムエル・エステートが以下の第三者割当増資の実行時点で間接的にその出資持ち分のすべてを保有する Ho-oh SPV LLC が、スターアジアが第三者割当増資の方法により発行する同社の持ち分を引き受けることを決議した。第三者割当増資の引き受け完了によって、スターアジアはみずほリースの持ち分法適用関連会社となる予定。

社名＝Star Asia Group LLC

所在地＝125 Gaither Drive, Suite L Mount Laurel, NJ 08054

代表者＝Malcolm F. MacLean IV Managing Partner、増山太郎 Managing Partner

事業内容＝投資運用業

大株主＝Suzaku Holdings LLC 50.00％、Tsuru Holdings LLC 50.00％

出資金額＝300億円

異動後の持ち分割合＝25.00％（異動前0％）

第三者割当増資の払込期日＝2026年3月25日（予定）

【中南米】

〔チリ〕

▼リコー、文書管理会社を買収

株式会社リコー（東京都大田区）

概要＝サンティアゴに本社を置き、業務プロセス、ワークフロー、文書管理のデジタル化と自動化技術で20年以上のビジネス経験を有する ValueTech を、チリの販売会社である Ricoh Chile S.A. を通じて買収した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]