企業の６割「１年は利上げ待って」＝借入金利、過半が既に上昇―民間調査

東京商工リサーチが１３日発表したアンケート調査によると、日銀による政策金利の引き上げについて、「向こう１年は現状維持」を望むと回答した企業が６割に上った。金融機関からの借入金利のさらなる上昇を見据え、経営への負担増加に警戒感を強めている。

調査は１月３０日から２月６日にインターネットで実施し、有効回答数は５１７０社。日銀が昨年１２月に政策金利を０．７５％に引き上げたことなどから、資金調達の借入金利が「すでに上昇している」と回答した企業は５２．０％だった。

今後の政策金利の推移についての質問では、「向こう１年は現状維持」が望ましいとの回答が５９．６％と最も多かった。「引き下げ」が望ましいとの回答も２３．６％に上り、「引き上げ」が望ましいとしたのは１６．６％にとどまった。

日銀の利上げによる影響を聞いたところ、「借入金利の上昇に伴う、損益悪化」を挙げた企業が５７．１％と最も多く、「資金繰り悪化」が３５．４％、「設備投資の削減・中止」が２４．８％と続いた。

日銀本店＝東京都中央区

