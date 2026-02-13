電通Ｇ、最大の３２７６億円赤字＝海外事業が不振、無配転落―２５年１２月期

Newsfrom Japan

電通グループ（Ｇ）が１３日発表した２０２５年１２月期連結決算は、純損益が３２７６億円の赤字（前期は１９２１億円の赤字）で過去最大となった。海外事業が不振で、３１０１億円の減損損失を計上したことが響いた。

営業損益は２８９２億円の赤字（同１２４９億円の赤字）、売上高は前期比１．７％増の１兆４３５２億円だった。業績不振を受け、年間配当は無配に転落する。

五十嵐博社長（６５）は退任し、中核会社である電通の佐野傑社長（５５）が後任に就く。いずれも３月２７日付。後任の電通社長には松本千里電通副社長が４月１日付で昇格する。経営体制を刷新し、再建を急ぐ。

同社は海外広告事業が振るわず、２３年１２月期以降は純損益ベースで赤字が続いている。今回の減損では追加の損失を最大限織り込んでいるとし、２６年以降にさらなる損失を計上する可能性は「限定的だ」と説明している。

佐野傑 電通グループ次期社長

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]