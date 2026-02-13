がん患者５年生存率を公表＝前立腺９０％超、膵臓で低く―１７、１８年に診断・厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は１３日、２０１７年と１８年に全国で新たにがんと診断された患者の５年生存率を公表した。１５歳以上では前立腺が最も高く、１７年は９２．２％、１８年は９２．５％。最低は膵臓（すいぞう）で、１２．６％と１３．５％だった。

１６年施行のがん登録推進法は、全ての病院と都道府県が指定した診療所に対し、がん患者情報の届け出を義務化。厚労省は今年１月、１６年に診断された患者の生存率を同法に基づき初めて公表した。

１７年分の１５歳以上の主な部位別生存率は、乳房８８．０％、大腸６８．０％、胃６４．３％、肺３９．８％。１５歳未満では、白血病・リンパ増殖性疾患・骨髄異形成疾患８１．９％、中枢神経系・その他頭蓋内・脊髄腫瘍６３．７％などだった。

１８年分については、１５歳以上が乳房８８．４％、大腸６８．０％、胃６４．４％、肺３９．６％で、１５歳未満では白血病・リンパ増殖性疾患・骨髄異形成疾患８４．３％、中枢神経系・その他頭蓋内・脊髄腫瘍６５．２％などとなった。

厚生労働省＝東京都千代田区

