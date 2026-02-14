スノーボードＨＰで戸塚が金、山田は銅＝フィギュア鍵山は銀、佐藤が銅〔ミラノ・コルティナ五輪〕
【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第８日は１３日、スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝で戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が銅。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が４位で、連覇を狙った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位だった。今大会、日本勢はスノーボードで３個目の金。
フィギュアスケートの男子はフリーが行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が２大会連続の銀。佐藤駿（エームサービス）が銅を獲得した。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）がショートプログラム（ＳＰ）５位から逆転して優勝。ＳＰ首位の世界王者イリア・マリニン（米国）はフリーで１５位と大きく崩れ、８位に終わった。
今大会の日本勢のメダルは計１４個。また、冬季五輪での日本勢の金メダルは通算２０個になった。
