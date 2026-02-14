アイよ、安らかに＝天才チンパンジーの追悼サイト開設―死から１カ月・京大

Newsfrom Japan

文字や図形を識別し、「天才」として親しまれたチンパンジー「アイ」がこの世を去ってから１カ月。京都大ヒト行動進化研究センター（旧霊長類研究所、愛知県犬山市）がこのほど、追悼サイトを開設した。１８年にわたり研究でアイと向き合ってきた足立幾磨准教授（４７）＝比較認知科学＝は「チンパンジーの心や存在、ヒトについて多くのことを教えてくれた研究パートナーだった」と悼んだ。

アイはアフリカ生まれのメスで、１歳だった１９７７年に来所。「好奇心が強く、人間のつくった環境によく順応した」（足立准教授）ことから、翌７８年にチンパンジーの思考や言語能力を調べる「アイ・プロジェクト」がスタートした。８５年には英科学誌ネイチャーに論文が掲載されたほか、８９年には近くにあった鍵を使っておりから「脱走」し、話題となった。

足立准教授によると、認知能力自体は「アイだけが特別だったわけではない」。同等の結果を出すチンパンジーもいたが、アイがさまざまな課題に意欲的に取り組んだことで、チンパンジーの認知機能を調べる方法が確立できたといい、「研究にとって特別な存在だった」と振り返った。

年齢を重ね、実験や食事よりも、研究者や飼育スタッフとの交流に関心が移っていったというアイ。腎臓に持病を抱え、昨年末からは食が細くなっていた。１月９日、多くの人に見守られながら旅立った。４９歳だった。足立准教授の研究室内には、手作りの祭壇が設置された。

追悼サイトでは、追悼メッセージのほか、アイの息子のアユムを含む１０頭の飼育環境改善に向けた寄付も募る。足立准教授は「今後もチンパンジーの心とヒトの本性について理解を深める研究を行っていく」と前を向いた。

京都大ヒト行動進化研究センターで飼育されていたチンパンジー「アイ」（同センター提供）

１月に死んだチンパンジー「アイ」の祭壇＝４日、愛知県犬山市

足立幾磨 京都大准教授

