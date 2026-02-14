交通違反で不正摘発か＝関与２７００件、取り消しへ―容疑で巡査部長ら書類送検方針・神奈川県警

Newsfrom Japan

神奈川県警第２交通機動隊に所属していた巡査部長らが、交通違反を取り締まる際に虚偽の内容を記載した書類を作成していた疑いがあることが１４日、捜査関係者への取材で分かった。県警は近く、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、巡査部長らを書類送検する方針。

また、巡査部長らが関わった交通違反約２７００件のうち、適正だと確認できなかったものを取り消し、納付済みの反則金計約３５００万円についての返還手続きも進めるという。

捜査関係者によると、巡査部長らは２０２２～２４年、速度超過や車間距離不保持の取り締まりの際、パトカーで違反車両を追跡した距離について実際と異なる数値を記載するなどした疑いがある。現場で実況見分を行わず、インターネットなどの地図を流用して虚偽の見分調書を作成した疑いも持たれている。

交通違反で摘発された人から２４年に相談があり、調査を行ったところ、不適切な取り締まりが発覚。県警は巡査部長らが関わった交通違反についてドライブレコーダーの映像などを確認しており、違反を明確に確認できたもの以外は取り消すことにした。近く、問い合わせ窓口などを設置する予定。

神奈川県警本部＝横浜市中区

