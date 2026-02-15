道頓堀で１７歳３人刺され１人死亡＝１人は重体、逃走の男逮捕―殺人容疑・大阪府警

Newsfrom Japan

１５日午前０時ごろ、大阪市の繁華街・道頓堀のビル１階エントランスで、「人が刺されている」と通行人から１１０番があった。大阪府警によると、１７歳の男性３人が刃物で刺され、うち１人が搬送先の病院で死亡した。他の１人は意識不明の重体で、もう１人は重傷という。

府警は約１０時間後、現場から逃走していた無職岩崎龍我容疑者（２１）＝住吉区山之内＝を浪速区内の路上で確保し、殺人容疑で逮捕した。同容疑者は「殺意はなかった。ナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきた男の胸付近を突き刺した」と供述している。確保時、事件で使用したとみられる刃物１本を所持していたという。

死亡したのは奈良県田原本町千代の会社員、鎌田隆之亮さんで、胸などを複数カ所刺された。鎌田さんや岩崎容疑者は、道頓堀にある大型広告「グリコサイン」近くの「グリ下」と呼ばれるエリアに出入りし、知人同士だったとの情報もある。事件直前に４人はトラブルになっていたといい、府警は詳しい経緯を調べる。

男性らが刺された現場付近を調べる大阪府警の捜査員＝１５日午前、大阪市中央区

