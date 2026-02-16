高木、今大会２個目の銅＝堀島は銀、日本勢メダル１７個に〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第１０日は１５日、スピードスケート女子５００メートルで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。１０００メートルの銅に続き今大会２個目。冬季五輪の日本勢最多を更新する通算９個目のメダル。

フリースタイルスキー新種目の男子デュアルモーグルは堀島行真（トヨタ自動車）が銀で、今大会２個目、通算３個目のメダル獲得。島川拓也（日本仮設）は４位。

今大会の日本勢のメダルは計１７個となり、１８個で過去最多だった前回北京五輪にあと１と迫った。

ノルディックスキー・ジャンプ女子は丸山希（北野建設）が８位。カーリング女子１次リーグでフォルティウスの日本は韓国に敗れて通算１勝４敗となった。フィギュアスケートはペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が５位発進となった。

スピードスケート女子５００メートルで銅メダルを獲得し、表彰式で歓声に応える高木美帆＝１５日、ミラノ郊外

