飯能親子３人殺害、無罪主張＝弁護側「責任能力ない」―男の初公判・さいたま地裁

Newsfrom Japan

埼玉県飯能市の民家で２０２２年１２月、親子３人を殺害したとして殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判初公判が１６日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であり、同被告は「知らないことです」と述べ、起訴内容を否認した。

弁護側は被告は犯人ではないと主張した上で、仮に犯人だったとしても責任能力はなく、無罪だと述べた。判決は３月１６日の予定。

検察側は冒頭陳述で、防犯カメラの映像や自宅から押収されたおのなどの証拠から、被告が事件を起こしたと認められると指摘。被告は当時、統合失調型障害を患っていたが、善悪の判断能力や行動責任能力は著しく低下しておらず、完全責任能力があると主張した。

弁護側は冒頭陳述で、被告は当時、心神喪失状態だったと主張した。

起訴状などによると、斎藤被告は２２年１２月２５日午前７時ごろ、同市美杉台の民家で、住人の米国籍ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん＝当時（６９）＝と妻の森田泉さん＝同（６８）、長女の森田・ソフィアナ・恵さん＝同（３２）＝の首や頭部などをおのでたたきつけるなどして殺害し、部屋に灯油をまいて放火したとされる。

さいたま地裁＝さいたま市浦和区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]