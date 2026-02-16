中道幹事長に階氏＝政調岡本氏、融和重視―新執行部１８日発足

Newsfrom Japan

中道改革連合の小川淳也代表は１６日、新たな執行部の骨格となる人事を固めた。幹事長には立憲民主党出身の階猛氏（５９）を起用。選対委員長を兼務させる。政調会長には公明党出身の岡本三成氏（６０）を充てる。特別国会召集日の１８日に議員総会を開き、新執行部を正式に発足させる方針だ。

小川氏は衆院選で惨敗した党の再建に向け、党内の融和とバランスを重視。１３日の代表選で一定の支持を集めた階氏を党運営の要に位置付けるとともに、党内多数派の公明系の意向にも配慮した。

階氏は衆院岩手１区選出の当選８回で、旧民進党の政調会長などを務めた。岡本氏は衆院比例代表東京ブロック選出で当選６回。中道結党時の共同政調会長として衆院選公約などの取りまとめに当たった。

国対委員長には元立民政調会長の重徳和彦氏（５５）を起用。女性登用も重視し、代表代行には公明系の山本香苗氏（５４）を充てる。

階猛氏

岡本三成氏

重徳和彦氏

