若者支援で「非過激化」追求＝大久保ガザ支援大使インタビュー

パレスチナ自治区ガザの復興支援を担う大久保武・ガザ再建支援担当大使は１６日、東京都内で時事通信のインタビューに応じ、「住民の６割を超える若年人口の希望をつなぐ支援」を行うことで「経済的独立と非過激化」を進めることができると述べた。ガザを実効支配してきたイスラム組織ハマスなどと関係を断つ助けになると説明した。

一例として起業支援策を示した。２０２３年１０月のイスラエルとハマスの戦闘開始以前にガザの工業団地を視察した際、「かなり高品質な製品を作っていた」として、「（イスラエルの封鎖下にある）逆境でも革新的な才能を見せる」若者が多いと指摘。リモートでビジネスコンテストを行い、成績上位者に日本で学ぶ資金を出す案を明らかにした。義足の提供や仮設住宅、簡易浄水装置の設置による住環境整備も挙げた。

また、日本のこれまでのパレスチナ支援について、「専門家が住民と寝食を共にしながらの技術協力や、アジア諸国の資産を活用する『パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（ＣＥＡＰＡＤ）』など、他国にないものがある」と強調。こうした支援を「対外的に知らしめる必要がある」と語った。

トランプ米大統領が立ち上げたガザ暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」に関しては「（参加国が）異なる動機を持っており、どういう化学変化を起こすのか、現段階で予想がつかない」と説明。日本の参加は未定と明かした。

◇大久保武氏略歴

大久保武氏 １９５８年、福岡市生まれ。早稲田大卒。８２年外務省入省。シリアに２年間留学しアラビア語を学ぶ。パレスチナ関係担当大使、レバノン大使などを経て２０２２年に外務省を退職。２５年１１月からガザ再建支援担当大使。

インタビューに答える大久保武・ガザ再建支援担当大使＝１６日、東京都千代田区

