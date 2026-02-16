維新・吉村氏、国政復帰に言及＝「都構想」住民投票可決なら

Newsfrom Japan

日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が「大阪都構想」の是非を問う住民投票を来年春までに行い、賛成多数で可決されれば国政復帰を検討する意向を党幹部らに伝えたことが分かった。複数の関係者が１６日明らかにした。

吉村氏が国政復帰に言及したのは１５日に大阪市で開かれた常任役員会の席上。この会議では、先の衆院選を踏まえた代表選を行わず、吉村氏が代表を続投することが決まった。吉村氏としては国政復帰で自民党との連立政権を軌道に乗せたい考えがあるとみられる。

都構想を巡っては、住民投票が過去２回行われ、ともに反対多数で否決されている。吉村氏は衆院選に合わせて出直し知事選を仕掛け、都構想への再挑戦を公約に掲げて再選を果たした。１６日には府庁で記者団に「（来年４月までの）任期内に約束したことを実行する」と語った。

退庁時、取材に応じる大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）＝１６日午後、同府庁

