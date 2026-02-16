心のケア、水産業再生に課題＝達増岩手知事インタビュー―東日本大震災１５年

Newsfrom Japan

岩手県の達増拓也知事（２００７年から現職）は１６日、東日本大震災の発生から１５年を迎えるのを前に、報道各社のインタビューに応じた。ハード整備について「おおむね完了」したとの認識を示す一方、心のケアや水産業の再生には課題があるとし、引き続き復興に取り組む考えを強調。国に対し、必要な財政支援の継続を求めていくとした。

―震災から１５年を迎える。

県が実施した２５年復興意識調査で「県全体の復旧・復興の実感が進んでいる」または「やや進んでいる」との回答の合計が６４．６％だったことを踏まえ、現在の点数は６４．６点と受け止めている。ハード整備はおおむね完了し、復興道路や三陸鉄道を軸に人の交流も広がっている。一方で、心のケアやなりわいの再生、物価高や気候変動による漁業への影響など課題は残る。復興は単なる原状回復ではない。地域社会の再構築を着実に進めていく。

―今後の対応は。

閉伊川水門（宮古市）の整備を進めてハード整備の完了を目指す。被災者の心のケアや、水産業の再生などの課題に対し、国に必要な財政支援の継続を求める。国の支援が終了・縮小する事業についても県の単独事業などで対応していく。

―復興の区切りはどのように考えるか。

津波防災施設などハード面の整備の完了が一つ大きな区切りになるとは思うが、それをもって復興が完了したとは言えない。県としての区切りの付け方は、今後考えていかなければならない。

東日本大震災から１５年を迎えるのを前に、報道各社のインタビューに答える岩手県の達増拓也知事＝１６日午後、岩手県庁

東日本大震災から１５年を迎えるのを前に、報道各社のインタビューに答える岩手県の達増拓也知事＝１６日午後、岩手県庁

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]