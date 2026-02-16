【動画】戸塚優斗「努力報われた」　ＨＰメダリストが会見

Newsfrom Japan

【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）の男女メダリストが１５日、ミラノ市内で記者会見した。

男子で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）は過去２大会が不本意な結果で、「三度目の正直」で最高の結果に。「平昌、北京で悔しい思いをして、８年間の努力が報われた」と語り、帰国後は「実家の犬に会いたいのと、バイクが趣味なので友達と走ってリラックスできれば」と笑顔を見せた。

男子銅の山田琉聖（ＪＷＳＣ）は初の大舞台で独創性あふれる演技を披露。「メダルを持って帰れるのがよかった。友人たちにありがとうと伝えたい」と喜んだ。女子で銅の小野光希（バートン）は北京五輪９位の悔しさをバネにしてきた。「４年前のリベンジができた。帰国したらまず家族に会いたい」と笑った。【時事通信映像センター】

