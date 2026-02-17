保護司殺害、責任能力争う姿勢＝被告「守護神に従った」―大津地裁

Newsfrom Japan

大津市の住宅で２０２４年５月、保護観察中に担当保護司を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職飯塚紘平被告（３６）の裁判員裁判の初公判が１７日、大津地裁（谷口真紀裁判長）であった。罪状認否で飯塚被告は「間違いない。守護神さまの声に従ってやった」と述べた。弁護側は「被告は当時、頭の中に聞こえる声に支配されていた」として、責任能力がなかったか、心神耗弱の状態だったと主張した。判決は３月２日の予定。

検察側は冒頭陳述で、仕事が長続きしなかった被告が、就職できないのは政府が悪いと考えるようになり、担当保護司を殺害することで保護観察制度に打撃を与え、政府に報復しようとしたと指摘。事件は被告本来の性格傾向が表れたものだとして「完全責任能力がある」と主張した。

一方、弁護側は被告が中学時代、いじめに遭った際などに心の声が聞こえるようになり、それを「守護神」と呼んで従うようになったと説明した。

飯塚被告は１９年６月にコンビニ強盗事件で懲役３年、保護観察付き執行猶予５年の判決を受けて確定。２４年７月までの予定で新庄博志さん＝当時（６０）＝の支援を受けていた。

起訴状によると、２４年５月２４日夜、新庄さん宅で面接していた新庄さんの胸や首などをナイフやおので複数回突き刺したり、切り付けたりし、出血性ショックで殺害したなどとされる。

捜査関係者によると、飯塚被告は逮捕当初、「私はやっていませんし、何も答えたくありません」などと供述していた。約５カ月間の鑑定留置を経て、２４年１１月に起訴された。

大津地裁＝大津市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]