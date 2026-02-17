三浦、木原組が逆転の金＝日本勢メダル１８個、過去最多に並ぶ〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第１１日は１６日、フィギュアスケート・ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８．１３点をマークし、合計２３１．２４点として逆転で金メダルに輝いた。同種目での日本選手の表彰台は初めて。日本勢のフィギュアの金は２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌両大会男子の羽生結弦に続き、通算４個目。

今大会の日本勢のメダルは計１８個となり、冬季五輪で過去最多だった前回の北京五輪に並んだ。また、金は４個目で、海外開催で最多だった平昌大会に並んだ。

ノルディックスキー・ジャンプで五輪初実施の男子スーパー団体は二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームＲＯＹ）が組んだ日本が６位。悪天候のため最終３回目が途中で打ち切られ、２回目までの成績で順位が決まった。

カーリング女子１次リーグでフォルティウスの日本はカナダに敗れ、通算１勝５敗。

フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（左）、木原龍一組＝１６日、ミラノ郊外

ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体、二階堂蓮の１回目の飛躍＝１６日、プレダッツォ

ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体、小林陵侑の１回目の飛躍＝１６日、プレダッツォ

カーリング女子１次リーグでカナダに敗れ、引き揚げる日本チーム＝１６日、コルティナダンペッツォ

