女性検事が国など提訴＝元検事正の性的暴行事件―大阪地裁

元大阪地検検事正の北川健太郎被告（６６）＝公判中＝が部下の女性検事に対する準強制性交罪に問われた事件を巡り、女性検事が国と被告、他の検察幹部らに計約８３００万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

女性検事は提訴翌日の１７日に記者会見し、「被害申告から２年間、検察のひどい対応に命が削られた」と強調。「検察組織の何が問題なのかを裁判の場で明らかにし、実効性のある再発防止策を講じてほしい」と涙ながらに訴えた。

他に訴えられたのは、同僚だった副検事と当時の最高検、大阪高検・地検幹部ら６人。

女性検事側は、事件に対する北川被告の民事上の責任を追及。副検事は捜査を妨害したほか、虚偽の誹謗（ひぼう）中傷を拡散し、検察幹部は拡散に関わったり、女性検事に口止めしたりしたと訴えた。

国に対しては、職場環境に関する安全配慮義務違反や刑事事件の被害者参加人に対する権利侵害などを主張している。

元大阪地検検事正の性的暴行事件を巡り、国などに対する提訴について記者会見する女性検事＝１７日午後、大阪市北区

