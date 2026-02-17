りくりゅうが金字塔＝ペア金は「転換点」―フィギュアスケート〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

フィギュアスケートのペアで、三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が大逆転で金メダルを獲得した。２人で積み上げてきた日本ペアの歴史に、新たな金字塔を打ち立てた。

日本のペアが初めて五輪に出場したのは１９７２年札幌大会。そこから世界の壁に何度もはね返されてきた。木原は今回が４大会目の五輪。別の相手と組んだ初出場の１４年ソチ、１８年平昌はフリーにすら進めなかった。そこから五輪王者まで駆け上がった。

かつてペアはシングルに比べて人気がなく、競技人口も少なかった。その大きな要因は練習環境にある。国内に指導者がおらず、海外に行くことが前提。アクロバチックな技を練習できるリンクも、ほとんどなかった。

木原は確かなスケーティング技術と誠実な人柄からペアの適性を見込まれ、日本連盟から転向へ向けたトライアウトを受けるよう勧誘された。それは、シングルでは大成できないという意味にも捉えられる。ペア強化を担当する小林芳子さんが木原の家族を説得した際、木原の父から「はしごだけは外さないでくださいよ」と頼まれた。その言葉を胸に、サポートを続けてきた。

２０１１年から本格的に始まったペアの育成。１５年かけて成果が実り、竹内洋輔強化部長は「日本のフィギュア界の転換点になった」と話す。

今もペアの体験会への参加者はそれほど多くはないというが、前向きな気持ちでペアに転向する選手も出てきており、向けられる目も変わりつつある。国内での発展を常に願ってきた木原は「やってみたいと思う人がもっと増えてきたら、僕たちが頑張ってきた意味がある」。未来に期待した。

フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、笑顔を見せる三浦璃来（右）、木原龍一（中央）組。左は日本スケート連盟の小林芳子強化副部長＝１６日、ミラノ郊外

