不正薬物押収、６年ぶり３トン超＝大麻草で１トンの大口も―２５年・財務省

財務省は１７日、税関による２０２５年の不正薬物の摘発件数が前年比１％減の１０００件、押収量が１５％増の３２１１キロだったと発表した。押収量が３トンを超えたのは１９年以来、６年ぶり。昨年６月に東京税関が大麻草約１トンを摘発した影響が大きかった。

押収した薬物の内訳は、覚醒剤が５３％減の８４０キロ、大麻が前年の約３．５倍の１５３１キロなど。覚醒剤の押収量は減少したものの、海外との往来増加を背景に、航空機旅客による密輸がほぼ倍増の６６４キロに上った。「ゾンビたばこ」と呼ばれるエトミデートなどの指定薬物も約３．８倍の４１キロに増えた。

一方で、金地金の摘発件数は前年比６１％減の１９２件、押収量は６８％減の４２５キロだった。このほか、ベトナムからコメ約４５トンを「緑豆」と偽って不正に輸入しようとした事例があった。国内のコメ価格が高騰していたことから、密輸を試みた可能性がある。

インドから到着した航空貨物に隠匿された指定薬物「エトミデート」（財務省提供）

