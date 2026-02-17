国債利払い費、２９年度２１．６兆円に＝２６年度比７割増、金利上昇で―財務省試算

Newsfrom Japan

財務省が２０２６年度予算案を基に将来の財政状況を推計した試算で、国の借金である国債の利払い費が２９年度に２１．６兆円に達することが分かった。長期金利の上昇を受け、２６年度（１３．０兆円）比で約７割増となる。

試算によると、一般会計の歳出総額は２９年度に１３９．７兆円（２６年度予算案は１２２．３兆円）に膨らむ。国債の利払いと元本の返済を合わせた国債費は４１．３兆円（同３１．３兆円）で、歳出全体に占める割合は約３０％（同約２６％）まで上昇する。

一方、歳入のうち税収は２９年度に９５．５兆円（同８３．７兆円）まで増える。国の基礎的財政収支（プライマリーバランス）は４．７兆円の黒字を見込む。

試算では、２７～２９年度の各年度の名目経済成長率を３．０％、物価上昇率を２．０％と仮定。１０年物国債の想定金利は２６年度が３．０％で、以降は市場の金利上昇を織り込み毎年度０．２ポイントずつ上昇すると想定した。

財務省＝東京都千代田区

