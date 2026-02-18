第２次高市内閣、今夜発足＝特別国会召集、首相会見へ

Newsfrom Japan

衆院選を受けた第２２１特別国会は１８日召集され、高市早苗首相（自民党総裁）が第１０５代首相に選出される。夜に第２次高市内閣が発足。首相は記者会見に臨み、２０２６年度予算案の早期成立に向けた決意を強調。「責任ある積極財政」や防衛力強化など、衆院選で掲げた政策の推進に全力を挙げる方針も示す。

首相は党両院議員総会で「国民から頂いた期待に応えなければならない」と表明。衆院選公約を「党一丸となって実行していこう」と呼び掛けた。

第１次内閣は午前の臨時閣議で総辞職した。衆院本会議は午後１時に開会し、首相指名選挙で高市氏が選ばれる。一方、参院本会議は１回目の投票で過半数に届かず、決選投票で指名される見通しだ。

首相は第１次内閣の全閣僚を再任する考え。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て第２次内閣が発足する。

衆院本会議では首相指名選挙に先立ち、自民の森英介氏を議長に選出。副議長には中道改革連合の石井啓一氏が選ばれる。

特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間。衆院選の影響で予算案の審議入りは例年より遅れているが、首相は年度内成立になお意欲を示している。

自民、中道の国対委員長は１８日、国会内で会談した。中道の重徳和彦氏は予算審議に十分な時間を確保するよう要求。「与党が圧倒的多数になったら退化したということでは、国会の役割は果たせない」と伝えた。

中道の小川淳也代表は党議員総会で「野党第１会派としてしっかり巨大与党に対峙（たいじ）し、権力監視の仕事をやっていく」と語った。

◇衆参の勢力分野

１８日に召集された特別国会の衆参両院の勢力分野は次の通り。

【衆院】

自民党・無所属の会３１７▽中道改革連合・無所属４９▽日本維新の会３６▽国民民主党・無所属クラブ２８▽参政党１５▽チームみらい１１▽共産党４▽無所属５

【参院】

自民党・無所属の会１０１▽立憲民主・無所属４０▽国民民主党・新緑風会２５▽公明党２１▽日本維新の会１９▽参政党１５▽共産党７▽れいわ新選組５▽日本保守党２▽沖縄の風２▽チームみらい・無所属の会２▽社民党２▽無所属６▽欠員１。

第２２１特別国会が召集され、初登院する議員ら＝１８日午前、国会内

臨時閣議に臨む高市早苗首相（中央）＝１８日午前、首相官邸

国対委員長会談に臨む自民党の梶山弘志氏（中央左）と中道改革連合の重徳和彦氏（同右）＝１８日、国会内

