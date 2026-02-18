団体追い抜き、日本女子は銅＝今大会メダル１９、史上最多に〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第１２日は１７日、スピードスケートの女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）、野明花菜（立大）で臨んだ日本が銅メダルを獲得した。この種目３大会連続の表彰台で、高木は今大会３個目、通算１０個目のメダル。

今大会の日本勢のメダルは１９個目で、冬季五輪で過去最多だった前回の北京五輪を上回った。

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（ＳＰ）は１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がトップに立ち、坂本花織（シスメックス）が２位。千葉百音（木下グループ）は４位と日本勢はそろって好発進した。

カーリング女子１次リーグでフォルティウスの日本は敗退が決定。イタリアに敗れて１勝６敗となった。ノルディックスキー複合の個人ラージヒルで山本涼太（長野日野自動車）は１５位、渡部暁斗（北野建設）は１９位。

スピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した（左から）堀川桃香、高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝１７日、ミラノ郊外

フィギュアスケート女子ショートプログラムの得点が発表され、喜ぶ中井亜美（左）＝１７日、ミラノ郊外

