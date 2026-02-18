第２次高市内閣が発足へ＝全閣僚を再任、特別国会召集

Newsfrom Japan

衆院選を受けた第２２１特別国会は１８日召集され、高市早苗首相（自民党総裁）が第１０５代首相に選出された。夜に第２次高市内閣が発足する。首相は記者会見に臨み、２０２６年度予算案の早期成立に向けた決意を強調。「責任ある積極財政」や防衛力強化など、衆院選で掲げた政策の推進に全力を挙げる方針も示す。

第１次内閣は午前の臨時閣議で総辞職した。衆院本会議で首相指名選挙が行われ、高市氏を首相に選んだ。参院本会議は１回目の投票で過半数に届かず、決選投票で高市氏が指名された。

首相は衆参本会議後、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）と会談。第１次内閣の全閣僚を再任し、皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て第２次内閣が発足する。

衆院本会議では首相指名選挙に先立ち、自民の森英介氏を議長に選出。副議長には中道改革連合の石井啓一氏が選ばれた。議院運営委員長には自民の山口俊一氏が就いた。

特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間。衆院選の影響で予算案の審議入りは例年より遅れているが、首相は年度内成立になお意欲を示している。

首相の施政方針演説など政府４演説は２０日に行われる。与野党は衆院での各党代表質問を２４、２５両日に実施することで合意。参院代表質問は２５、２６両日の方向だ。

中道の小川淳也代表は党議員総会で「野党第１会派としてしっかり巨大与党に対峙（たいじ）し、権力監視の仕事をやっていく」と語った。

衆院本会議で第１０５代首相に指名され、起立する自民党の高市早苗総裁＝１８日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]