深田が金、村瀬心は銅＝長谷川も銀、今大会メダル２２個に〔ミラノ・コルティナ五輪〕
Newsfrom Japanスポーツ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第１３日は１８日、スノーボードのスロープスタイル決勝が行われ、女子で１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が金メダル、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。男子は長谷川帝勝（同）が銀。
冬季五輪史上最多を更新している今大会の日本勢のメダルは計２２個となった。金メダルは５個で、過去最多だった１９９８年長野五輪に並んだ。
１７日の第１２日は、スピードスケートの女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）、野明花菜（立大）で臨んだ日本が銅を獲得。フィギュアスケートの女子ショートプログラム（ＳＰ）は１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が首位に立った。坂本花織（シスメックス）が２位、千葉百音（木下グループ）は４位。
カーリング女子１次リーグでフォルティウスの日本は敗退が決定。イタリアに敗れて１勝６敗となった。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]