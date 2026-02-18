１月訪日客、中国６割減＝自粛打撃、全体も４年ぶりマイナス―日本政府観光局

Newsfrom Japan

日本政府観光局が１８日発表した１月の訪日外国人数（推計値）は、中国からの客数が前年同月比６０．７％減の３８万５３００人に落ち込んだ。台湾問題を巡る中国政府の訪日自粛呼び掛けの影響が響き、減少幅は昨年１２月の４５．３％から一段と拡大。全体の訪日客数も２０２２年１月以来４年ぶりにマイナスへ転じた。

１月の訪日客数は４．９％減の３５９万７５００人。米国、インドネシアなど１７カ国・地域で同月として過去最高を更新したものの、中国の訪日自粛の影響が打撃となった。日本への渡航に慎重を期すよう呼び掛ける香港も１７．９％減った。

観光庁の村田茂樹長官は１８日の記者会見で、中国の春節（旧正月）期間中である足元の状況について「一部でキャンセルが出ているが、他国からの訪日客で補われている。前年並みか微増」との見方を示した。中国客の減少でダメージを受ける事業者への新たな支援に関しては「現時点で検討していない」と述べた。

１月の訪日客数を国・地域別で見ると、前月に続き韓国が最も多く、２１．６％増の１１７万６０００人。次いで台湾が１７．０％増の６９万４５００人で、中国は３位。米国が１３．８％増の２０万７８００人で続いた。

東京・浅草の浅草寺を訪れた外国人観光客ら＝１月８日、東京都台東区（ＡＦＰ時事）

