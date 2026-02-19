トヨタ高級車窃盗容疑で３人逮捕＝最新対策突破、被害４．５億円超か＝警視庁

Newsfrom Japan

トヨタの高級車「ランドクルーザー」の最新車種を盗んだとして、警視庁捜査３課などは１９日までに、窃盗容疑で、いずれもブラジル国籍で職業不詳のペルドモ・エメルソン・ルイス容疑者（４６）＝茨城県常総市水海道森下町＝ら３人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。

同課によると、トヨタは最新車種について、不正にエンジンを作動させる「ＣＡＮインベーダー」という特殊な機器による盗難対策を強化していたが、突破された。同課は３人が「レクサス」や「ランドクルーザー」などの高級車を狙って窃盗を繰り返し、被害は１都７県で約５０台、総額約４億５０００万円に上るとみて調べている。

逮捕容疑は昨年１２月５日午前３時ごろ、千葉県浦安市の４０代男性宅の駐車場から「ランドクルーザー３００」（時価約８５０万円）を盗んだ疑い。

警視庁本部＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]