自民支持、４年ぶり３割回復＝高市内閣は微増６３．８％―時事世論調査

時事通信が１３～１６日に実施した２月の世論調査によると、自民党の支持率は前月比７．６ポイント増の３０．１％と大幅に上昇した。自民支持が３割台に乗せたのは、岸田内閣の２０２２年４月以来で約４年ぶり。昨年１０月の高市内閣の発足後も２０％余りと伸び悩んでいたが、衆院選圧勝を経て党勢回復に転じた格好だ。

高市内閣の支持率は同２．８ポイント増の６３．８％。最も高かった昨年１１月と並んだ。不支持率は同３．３ポイント増の１８．４％だった。

衆院選の結果、自民は参院で否決された法案を衆院で再可決できる３分の２超の議席を単独で獲得した。これについて「良かったと思う」は３９．５％、「良かったと思わない」は３２．７％と評価が分かれた。

自民が今後どのような政権枠組みを選ぶべきか聞いたところ、「日本維新の会との連立継続」が３６．９％で最多。「自維連立に一部野党が参加」１９．９％、「自民単独政権」１６．１％と続いた。「維新以外の政党との連立組み替え」を主張したのは７．０％にとどまった。

自民、維新の支持層に限ると、それぞれ４９．３％、７０．４％が連立継続を求めた。

政党支持率のトップは自民。中道改革連合が６．３％で２位に付けた。以下、国民民主党３．６％、参政党２．６％、維新２．４％、チームみらい２．２％、共産党２．０％、公明党０．９％、れいわ新選組０．８％、日本保守党０．８％、立憲民主党０．７％、社民党０．３％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５５．７％。

高市早苗首相＝１８日、首相官邸

