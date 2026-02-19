大手商社社員を逮捕、偽造ＩＤ使用か＝米軍基地に不法侵入容疑―神奈川県警

Newsfrom Japan

米軍基地に不法侵入したとして、神奈川県警は１９日、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法違反の疑いで、大手総合商社社員、水野圭隆容疑者（４５）を逮捕した。

同日、駐在先のイラクから帰国したところを任意同行された。「米軍に憧れがあり、少しでも触れ合いたいと思った」と述べ、容疑を認めているという。

逮捕容疑は昨年１０月２３日、正当な理由なく米海軍横須賀基地（同県横須賀市）に侵入した疑い。

県警によると、水野容疑者は同基地内で偽造ＩＤカードを提示。レンタカーを約２週間借り、基地内外を走行していた。東京都港区内の自宅近くの路上に車を止めた際、警視庁に駐車違反で取り締まりを受け、不正侵入の疑いが浮上した。ほかにも複数回、米軍関連施設に不法侵入した疑いがあり、県警は偽造カードの入手経路や使用目的などを調べる。

米海軍横須賀基地＝２０２２年８月９日、神奈川県横須賀市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]