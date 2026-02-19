楽天Ｇ、米グーグルと提携＝ユーチューブ動画から商品購入へ

Newsfrom Japan

楽天グループ（Ｇ）と米グーグルは１９日、動画投稿サイト「ユーチューブ」を通じた電子商取引（ＥＣ）販売の展開で提携したと発表した。インターネット通販サイト「楽天市場」で販売されている商品を、ユーチューブへの投稿者が動画にひも付けて紹介。視聴者は、お気に入りの投稿者のレビュー動画で見た化粧品や食品などを購入しやすくなるという。

視聴者が動画で紹介された商品を購入すると、投稿者は一定の収入を得られる仕組みで、投稿にはグーグルの規定による利用資格が必要だ。ライブ配信のほか、長い尺の動画やショート動画、過去に投稿された動画も対象。ライブ配信では、一つの動画に最大３０個、長い尺やショートの動画では最大６０個の商品をひも付けできる。

グーグルは、同様のサービスを米国など１０以上の国・地域で展開している。

楽天Ｇの三木谷浩史会長兼社長は東京都内の説明会で、楽天の豊富な品ぞろえとユーチューブの膨大な利用者層が出会うことで「全く違う次元で日本のショッピングが広がる」と強調した。

「ユーチューブ」動画からの商品購入に関する提携を発表した楽天グループ（Ｇ）の三木谷浩史会長兼社長（右から２人目）とグーグル日本法人の奥山真司代表（左端）ら＝１９日午前、東京都渋谷区

