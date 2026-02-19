中古マンション、１．２億円超＝東京２３区、０２年以降の最高値

Newsfrom Japan

不動産調査会社の東京カンテイは１９日、１月の東京２３区の中古マンション価格（７０平方メートル当たり）が前年同月比３４．４％上昇の１億２１２３万円となり、１億２０００万円を超えたと発表した。前月比では２１カ月連続のプラスで、２００２年以降の最高値を付けた。

新築マンション価格の高騰で、中古も上がりやすい状況が続いている。首都圏（東京都と神奈川、埼玉、千葉各県）も前年同月比２８．７％上昇の６６７２万円だった。

不動産経済研究所によると、１月に東京２３区で発売された新築マンションの平均価格は１５．８％上昇の１億２１２６万円だった。建築費の高騰を背景に９カ月連続で１億円を超えた。

一方、首都圏の新築価格は１４．２％上昇の８３８３万円で、前月比では５カ月連続の下落となった。不動産経済研究所は「都心部の高額物件が減ったことで値下がりに見えるが、価格自体は高止まりしている」（松田忠司上席主任研究員）と分析している。

高層マンションが立ち並ぶ東京の風景（資料）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]