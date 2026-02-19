愛犬と同じおやつを＝「ムーンライト」など７品発売―森永製菓

Newsfrom Japan

森永製菓は１９日、愛犬と飼い主が一緒に食べることのできるおやつ７品を来月３日に発売すると発表した。定番クッキー「ムーンライト」などを犬でも食べられるようアレンジ。成長を続けるペット市場で、新たな需要を開拓する。

「ひととペットプロジェクト」の第１弾。東京都内で記者会見した太田栄二郎会長は「少子高齢化、人口減の中で非常に有望な市場。多くの犬や飼い主を喜ばせることが目標だ」と語った。

発売するのは「ミニムーンライト ｗｉｔｈ ドッグ」（３５６円）や氷菓「アイスボックス ｗｉｔｈ ドッグ〈和梨〉」（４３２円）など。ペットフードメーカーや獣医師らと協力し、甘さや食感などを工夫したという。

ペットと同じ食品を食べることに抵抗感のある人も少なくないが、鈴木聡子プロジェクトリーダーは「需要があるのか、価格が適正かどうかなどを確かめながら販売していきたい」と話した。

記者会見に登壇した森永製菓の太田栄二郎会長と愛犬ののちゃん＝１９日午後、東京都港区

森永製菓が発売する、愛犬と一緒に食べられるおやつ７品＝１９日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]