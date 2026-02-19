【動画】第２次高市内閣が発足　全閣僚を再任、特別国会召集　予算年度内成立目指す

Newsfrom Japan

衆院選を受けた第２２１特別国会は１８日召集され、高市早苗首相（自民党総裁）が第１０５代首相に選出された。夜に第２次高市内閣が発足した。首相は記者会見に臨み、２０２６年度予算案の年度内成立に向けた決意を強調。「責任ある積極財政」や防衛力強化など、衆院選で掲げた政策の推進に全力を挙げる方針を示した。

首相は会見で衆院選での与党大勝に触れ、「謙虚に大胆に政権運営に当たる。白紙委任を得たつもりはない」と表明。「政策実現に向け、政府・与党一丸となりギアをさらに上げていく。高市内閣２．０の始動だ」と述べた。

２６年度予算案の国会審議入りは衆院選の影響で例年より遅れている。首相は「国民生活に支障を生じないよう、年度内成立を目指していく」と明言した。【時事通信映像センター】

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.