２６年度上期から収益貢献へ＝昨年買収のＵＳスチール―岩井日鉄ＣＦＯ

Newsfrom Japan

日本製鉄の岩井尚彦最高財務責任者（ＣＦＯ）は１９日までにインタビューに応じ、昨年６月に買収した米鉄鋼大手ＵＳスチールについて「来年度は収益に上乗せできる」と述べ、２０２７年３月期の上期から日鉄への収益貢献が実現するとの見通しを示した。数値は示さなかったが、操業指導などによるＵＳスチールの収益力強化が「次年度で一番楽しみだ」と語った。

日鉄はＵＳスチール買収で、２６年３月期決算に８００億円程度のプラス効果を見込んでいたが、米国市況の低迷などを踏まえゼロに見直した経緯がある。岩井氏は、米国の鉄鋼市況が、堅調な自動車向け需要やトランプ関税による輸入鋼材の減少で「かなり改善している」と指摘。日鉄が派遣した１００人規模の技術者らを通じ、ＵＳスチールのアーカンソー州の製鉄所の生産性向上などが進んでいると説明した。

国際市況低迷の要因である中国産鋼材の過剰輸出は、輸出先各国の反ダンピング（不当廉売）措置などを背景に「これ以上の増加は困難になる」と分析。「アジアの市況も底を打つ可能性がある」との見方を示した。また、国内の生産能力に関し、３０年度までは「これ以上の削減は不要だ」と強調。「組織や仕事のやり方を見直し優位性を確立していく」と述べた。

インタビューに応じる日本製鉄の岩井尚彦最高財務責任者（ＣＦＯ）＝１７日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]