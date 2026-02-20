放火容疑でアパート管理社員ら逮捕＝再開発地区近辺で「地上げ」か―警視庁

Newsfrom Japan

民家や隣接する空き家のアパートに火を付けたなどとして、警視庁捜査１課が現住建造物等放火未遂や非現住建造物等放火の疑いで、アパート管理会社（東京都港区）の社員内藤寛己容疑者（３１）＝同区赤坂＝ら２０～３０代の男６人を逮捕したことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。いずれもおおむね容疑を認めている。

現場は再開発が進む東急目黒線武蔵小山駅から北東約２００メートルの品川区小山にある住宅密集地で、同課は周辺の土地を買い集める「地上げ」目的だったとみて、詳しく調べている。

捜査関係者によると、ほかに逮捕されたのは、いずれも職業不詳の直井駿太（２９）＝足立区梅田、山上龍太朗（２８）＝さいたま市北区植竹町＝両容疑者ら。

内藤容疑者は昨年１０月３１日午前５時１０分ごろ、直井容疑者ら２人と共謀し、６０代男性宅の外壁にガソリンをかけて放火。同１１月１８日午前１時５～１０分ごろには、山上容疑者ら３人と共謀し、隣接する空き家アパート１階の一室にガソリンをまいて火を付け、壁面などを焼損させた疑いが持たれている。

内藤容疑者が電話などで指示を出して５人に実行させたとみられる。付近の防犯カメラには、実行役らが車で逃走する様子が映っていた。いずれの火災もけが人はいなかった。

現場周辺では数年前から、複数の土地を一つにまとめる計画が浮上。土地売買が進んでいたが、６０代男性ら一部の住人は売却を拒否していた。同課は内藤容疑者が抵抗する住人らへの嫌がらせで放火を指示したとみて調べている。

火事のあった民家（手前）とアパート（奥）。周辺には焦げ臭いにおいが漂っていた＝２０２５年１１月２８日、東京都品川区

警視庁荏原署に入る内藤寛己容疑者（右）＝１８日午前、東京都品川区

警視庁荏原署に入る山上龍太朗容疑者＝１８日午後、東京都品川区

警視庁荏原署に入る直井駿太容疑者（中央）＝１８日午前、東京都品川区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]