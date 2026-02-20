坂本が銀、１７歳中井は銅＝千葉４位、メダル通算１００個〔ミラノ・コルティナ五輪〕
【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第１４日の１９日、フィギュアスケートの女子フリーが行われ、坂本花織（シスメックス）が銀メダル、ショートプログラム（ＳＰ）首位で１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。今季限りで引退する意向の坂本は前回北京五輪の銅に続くメダル。女子シングルの表彰台に日本の複数選手が立つのは初めて。
日本勢の今大会のメダルは計２４個となり、冬季五輪通算で１００個に達した。
千葉百音（木下グループ）は４位。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米国）が逆転で金メダルに輝いた。
ノルディックスキー複合の団体スプリントで渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）が組んだ日本は６位。カーリング女子１次リーグ最終戦でフォルティウスの日本は中国に勝ち、２勝７敗の８位で大会を終えた。
