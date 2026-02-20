再生医療医院に改善命令＝無届け医師が細胞投与―提供計画逸脱の薬混入も・厚労省

Newsfrom Japan

東京都千代田区の再生医療医院が提供計画から逸脱して試薬を混ぜていた問題で、厚生労働省は２０日、再生医療安全性確保法に基づき、同医院の管理者に業務改善命令を出した。立ち入り検査の結果、提供計画に記載がない複数の医師による細胞投与や、医療提供に起因すると疑われる疾病の発生を報告しなかったなどの法令違反も確認された。

同省などによると、問題の医院は「一般社団法人志鴻会 銀座鳳凰クリニック」。管理者の永井恒志院長が提出した計１０件の「再生医療等提供計画」や「変更届」に記載されていない５人の医師が、幹細胞や樹状細胞を用いた培養細胞の投与をしていたという。

同法は医療機関に提供計画の作成を義務付けており、提出時や変更時の不記載、虚偽記載には罰則がある。

また、同院ではがん治療や予防目的で樹状細胞を用いた培養細胞を投与する際、トキソイドやピシバニールなどの医薬品や試薬を混合させ、その一部しか提供計画に記載していなかった。少なくとも７人が混合投与されており、同省は健康被害がないか同院に確認を求めている。

同院関係者によると、細胞投与だけでは効果が実感しにくいため、発熱などの免疫反応を引き起こすものを混ぜていたという。医療関係者は「人体にどういう影響が出るか分からない危険な行為」と指摘する。

これとは別に、再生医療提供後、障害につながる恐れがある症例またはそれ以外の疾病が発生していたにもかかわらず、提供計画の安全性を審査する認定委員会に報告していなかったことも判明した。

同院を巡っては、６０代の外国人女性に幹細胞を点滴する際、提供計画に記載せずに未承認薬「ＮＡＤ＋」を混ぜて投与していたことが昨年１１月に発覚。行政指導を受け、同院は同１２月に改善報告書を提出した。

しかし、厚労省が今年１月２１日、改善状況の確認のために立ち入り検査を実施したところ、改善措置を実施していない上、昨年４月以降に今回の処分理由となった複数の法令違反をしていたことが明らかになった。

永井院長に電話で取材を申し込んだが、回答はなかった。

改善命令を受けた銀座鳳凰クリニック院長が薬の混合を指示するＬＩＮＥ。「ＤＣ」は樹状細胞の投与、「ＯＫ４３２」は医薬品ピシバニールを指す（一部加工しています）（同院関係者提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]