下関の寺で火災、５人死亡＝住人か、連絡取れず―乾燥注意報続く・山口

２０日午前２時２５分ごろ、山口県下関市豊浦町川棚の「正琳寺」の近隣住民から「火と煙が見える」と１１９番があった。下関市消防局や県警によると、木造の寺の本堂や住宅など３棟が燃え、火は約３時間後に消し止められたが、焼け跡から５人の遺体が発見された。

住人とみられる男性（８９）、５０代男性、４０代女性、１０代男性、１０歳未満の女児の５人と連絡が取れておらず、県警などは身元の確認を進めるとともに出火原因を調べている。

消防によると、住民による通報の数分前には「助けて」と女性の声で通報があったという。

火災発生時に就寝中だった近所の無職女性（７１）は、ドンドンという大きな音で目覚めた。「寺からは赤い炎が高く上っていた。自分の家の前まで火の粉がたくさん降り、もう駄目かと思った」と声を震わせた。

近くに住む女性（７８）は「この辺りの人はほとんどが正琳寺の世話になっている。今後の法事はどうすればいいのか」とショックを受けた様子だった。

現場はＪＲ川棚温泉駅から北西約１．３キロの住宅街。下関地方気象台によると、山口県では１８日午前から乾燥注意報が出ていた。

山口県警本部＝山口市

