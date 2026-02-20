野党、消費税「国民会議」に反発＝参加メンバー、与党選別と疑問視

Newsfrom Japan

消費税減税や給付付き税額控除の実現に向け、高市早苗首相が設置を目指す超党派の「国民会議」の在り方に、野党が反発を強めている。政権側に参加政党を選別する動きがあると指摘。「一部を外した会議は『国民会議』の名に当たらない」（中道改革連合幹部）と疑問の声が上がっている。

首相は２０日の施政方針演説で「社会保障と税の一体改革について『国民会議』で結論を得る」と表明。自民党の小林鷹之政調会長は１９、２０両日に中道、国民民主党、チームみらいの幹部と個別に面会し、会議参加を呼び掛けた。

これに対し、みらいの安野貴博党首は２０日、参加に前向きな考えを記者団に表明。しかし、他の野党からは異論が相次ぐ。中道の岡本三成政調会長は「給付付き税額控除の議論は大賛成だが、国民会議という形が適切かは納得していない」と記者団に語った。

与野党７党の国対委員長による２０日の会談では、中道の重徳和彦氏が「幅広く各党の参加を求めるべきだ」と主張。国民民主の古川元久氏は「まずは政府・与党で（案を）まとめるべきだ」と要請した。

参政党の神谷宗幣代表は国会内で記者団の取材に応じ、自民から参加を断られたとして、「アリバイづくりだ。非常に不誠実だ」と批判した。共産党の田村智子委員長は「主義主張が同じ人だけを集めてやるべきではない」と語った。

小林氏は党本部で記者団に、国民会議に参加するには「給付付き税額控除導入に前向きな見解を持っていることが必要だ」と強調。選別との批判に対し、野党は昨年の与野党協議で「給付付き税額控除に関心がある政党で議論すべきだ」と主張していたと説明し、「その方向性に沿って声掛けしている」と反論した。

国対委員長会談に臨む自民党の梶山弘志氏（奥中央右）と中道改革連合の重徳和彦氏（同左）ら＝２０日午前、国会内

